2021/03/02 | 12:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين النيابية: ثلاثة أطراف تولت تنظيم الاجراءات البروتوكولية والامنية الخاصة بزيارة البابا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/02 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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