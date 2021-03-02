2021/03/02 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متظاهرو البصرة يجددون مطالبهم لمحاسبة قتلة المتظاهرين

وقال المتظاهرون في بيان تلاه ممثلهم بمقطع فيديو مطالبة المحتجين للسلطات الحكومية بمحاسبة ما اسماهم المتسببين باراقة دماء البصريين الى القضاء وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الامنية العليا اسعد العيداني الذي يشغل منصب المحافظ اضافة الى جميع القيادات الامنية التي لها علاقة باستهداف المتظاهرين.

كما دعا المتظاهرون السلطات الحكومية الكشف عن اعترافات ما تعرف بخلية الموت التي نفذت عمليات اغتيال ضد الناشطين في المحافظة وعن الجهات المرتبطة بها.ياتي ذلك بعد التصعيد الامني الاخير الذي شهدته محافظة ذي قار ودعوة تنسيقيات التظاهرات في محافظات الوسط والجنوب الى تجديد الاحتجاجات للمطالبة باصلاح الاوضاع الاقتصادية والسياسية وتقديم الجهات والشخصيات المتسببة بمقتل وجرح المتظاهرين الى العدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو متظاهرو البصرة يجددون مطالبهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو متظاهرو البصرة يجددون مطالبهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).