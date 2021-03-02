2021/03/02 | 13:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن انطلاق عمليات التلقيع ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن انطلاق عمليات التلقيع ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).