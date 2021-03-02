عاجل.. الصحة العراقية تباشر بحملة التطعيم بلقاح كورونا الصيني

2021/03/02 | 13:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتطعيم الملاكات الطبية بدائرة التمريض الخاص في مستشفى مدينة الطب بلقاح سينوفارم الصيني.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإشراف وزير الصحة حسن التميمي بدأت حملة التلقيح ضد كورونا في العراق”.وقال التميمي في تصريح صحفي، ان “ما وصل من اللقاح …

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