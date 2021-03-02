الحشد يرد على شائعات تجريف بساتين ديالى ويؤكد: نريد انقاذ 4 الاف اسرة

2021/03/02 | 13:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..رد الحشد الشعبي ، الثلاثاء، على شائعات تجريف بساتين زور شيخ بابا في قاطع شمال شرق ديالى، مؤكدا أن قوات الحشد تسعى لإنقاذ أربعة الاف اسرة.وقال الناطق باسم محور الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الساعات الماضية برزت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مغرضة تتحدث عن تجريف كبير وواسع للبساتين في زور شيخ بابا في قاطع ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف الحسيني،انه” لم يحدث اي تجريف للبساتين بل فتح طرق في عمق الزور الذي كانت وراء استشهاد واصابة اكثر من 70 مدني خلال الاشهر الماضية بسب اختباء الدواعش ونشر مخابئهم في البساتين والاراضي الزراعية”، مؤكدا انه “لم يحدث اي تجريف ومايروج له هو شائعات مغرضة وخطتنا هي انقاذ اكثر من 4 الاف اسرة من جحيم الارهاب”.واشار الحسيني الى ان” الحشد الشعبي نجح وخلال 48 ساعة فقط من قلب المعادلة في منطقة خطيرة جدا كان الاهالي ينزفون بها بشكل شبه يومي بسبب هجمات داعش مؤكدا بان الاهالي يدعمون الخطة الامنية في انهاء خلايا التنظيم واستعادة الاستقرار الامني”.وكان الحشد الشعبي بدء يوم امس عملية واسعة النطاق في حوض زور شيخ بابا في اطراف جلولاء لانهاء خلايا داعش الارهابي.انتهى/ 25 ف

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