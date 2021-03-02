خففوا أثقالكم

2021/03/02 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

الأفعال الطيبة كلما كثرت كان صاحبها

على خير في الدنيا لأنها تنتج خيرا

أكبر، وكلما كثر المستفيدون منها كان

صاحبها رابحا، وقيل: إن سيدة نصحت زوجها

الفقير بالذهاب الى موسى ليكلم ربه

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