2021/03/02 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكثر من ٨ مليارات … كلفة انشاء مرآب في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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