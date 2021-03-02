العراق يبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

2021/03/02 | 13:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، بدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح سينوفارم الصيني، الذي وصل في وقت متأخر من ليل يوم أمس.

بدأت عمليات التطعيم بلقاح فيروس كورونا في مدينة الطب والمركز الصحي في المستنصرية ببغداد

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بإشراف وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي بدأت حملة التلقيح في العراق".

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ماذا تقول وزارة الصحة؟

وأوضح وزير الصحة أن "ما وصل من اللقاح الصيني هو منحة من جمهورية الصين إلى الشعب العراقي، وستستمر عمليات توصيل اللقاحات إلى كافة المراكز الصحية".

وأضاف: "سنستهدف كل المواطنين المشمولين باللقاح، وسنعتمد بتوزيع اللقاح على نسبة السكان في المحافظات، ليتم توزيعها بشكل عادل وآمن ومجاني".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر خلال مؤتمر صحفي، تابعه "ألترا عراق"، أنه "بدأت عمليات التطعيم بلقاح فيروس كورونا في مدينة الطب والمركز الصحي في المستنصرية ببغداد"، مبينًا أن "عمليات التطعيم ستتم تباعًا في بغداد والمحافظات".

وأضاف البدر، أن "مجلس الوزراء رفع طلبًا للبرلمان بشأن الحصانة القانونية للقاح فايزر الأمريكي"، مشيرًا إلى أنه "قريبًا ستصل أولى الوجبات من تعاقدنا بشأن 16 مليون جرعة لقاح كورونا".

وأكد أن "العراق حجز مليون و525 ألف جرعة من لقاح فايزر".

وبشأن اللقاح الصيني الذي وصل بغداد فجر اليوم، أوضح البدر أن "الصحة باشرت بتوزيع اللقاحات على دوائر الصحة ببغداد والمحافظات".

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