مبيعات التجزئة في ألمانيا تهبط 4.5% خلال يناير

2021/03/02 | 13:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا بعكس توقعات المحللين خلال يناير/كانون الثاني، مع استمرار إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

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