نائب عنها: اجتماع مرتقب بين الكاظمي ونواب ذي قار لاختيار المحافظ الجديد

2021/03/02 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، كاطع الركابي، الثلاثاء ( 2 آذار 2021)، عن لقاء آخر سيجمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنواب محافظة ذي قار، خلال الأيام المقبلة من أجل اختيار شخصية المحافظ الجديد.

وقال الركابي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الأمور تسير في المحافظة نحو الانفراج، في حال طبقت التوصيات والتعليمات التي أصدرت من الحكومة بالشكل الصحيح"، مبينا أن "مشكلة المحافظة هو صراع بعض القوى السياسية على منصب المحافظ، وحسم هذا المنصب سينهي كل المشاكل".

وأضاف أن "لقاء نواب ذي قار قبل أيام مع الكاظمي جرى فيه الحديث عن منصب المحافظ، واتفقوا المجتمعون بالأجماع على اختيار محافظ نزيه وكفوء لا ينتمي إلى أي كتلة سياسية، وله علاقة جيدة مع الجميع، ويدعم من قبل جميع القوى السياسية في ذي قار".

وبين أن "هناك لقاء ثان مرتقب مع الكاظمي، لطرح مجموعة الاسماء المرشحة لمنصب محافظ ذي قار، من أجل التوصل الى شخصية مناسبة لمنصب المحافظ".

وكشف النائب عن محافظة ذي قار، ستار الجابري ، الاحد (28 شباط 2021)، عن تخويل قدمه نواب المحافظة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى بخصوص اختيار محافظ جديد، خلال اجتماعهم الاول الذي عقد بين الكاظمي ونواب المحافظة بعد استقالة محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي.

ويوم امس، كشف مصدر مطلع، عن آخر تطورات حوار الحراك الشعبي في ذي قار بخصوص ترشيح شخصية مستقلة لتولي ادارة المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، انه "اجتماعاً عقد في منزل الشيخ حسين ال خيون، بين ممثلي الحراك الشعبي وبعض الشخصيات البارزة في المحافظة للتداول بخصوص اختيار مرشح من ساحة الحبوبي لإدارة المحافظة".

وتابع انه "حتى الآن تم ترشيح 15 شخصية لمنصب المحافظ ابرزهم نجم عبد طارش الغزي، ياسر بشير، محمد هديرس، علي الخرسان".

وتابع انه "لحد الآن لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص اسم مرشح التظاهرات لتولي منصب المحافظ".

واضاف ان "تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال اليوم الثلاثاء، لتقليص عدد المرشحين الى 5 أسماء فقط، حتى يتم تقديم اسمائهم بصورة رسمية الى الحكومة".

وبعد تكليف رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الاسدي، بمهام ادارة محافظة ذي قار بشكل مؤقت عقب استقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي على وقع احتجاجات وصدامات استمرت لأيام، راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، قررت ممثليات الاحتجاج في ساحة الحبوبي، الاحد الماضي، تعليق حراكهم الاحتجاجي في المدينة وإمهال الحكومتين المحلية والاتحادية 3 أيام لتنفيذ جملة مطالب تقدموا بها، وجاء في مقدمتها:

- التحقيق في ملف قتل المتظاهرين

- إقالة قائد شرطة المدينة والتحقيق مع المحافظ السابق ناظم الوائلي

- تكليف محافظ مدني مستقل ومهني ونزيه من أبناء المحافظة بموافقة متظاهري ساحة الحبوبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عنها: اجتماع مرتقب بين الكاظمي ونواب ذي قار لاختيار المحافظ الجديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عنها: اجتماع مرتقب بين الكاظمي ونواب ذي قار لاختيار المحافظ الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).