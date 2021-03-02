التحالف الدولي يعلّق على إقرار البرلمان العراقي قانون الناجيات الإيزيديات

2021/03/02 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علّق التحالف الدولي، الثلاثاء (2 آذار 2021)، على إقرار مجلس النواب العراقي، لقانون الناجيات الايزيديات، والذي صوت عليه يوم أمس.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو، في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "القانون الجديد هو خطوة مهمة نحو الايزيديين وجميع المجتمعات المتضررة للشفاء وإعادة التأهيل".

وأضاف: "يدعم التحالف جهود الحكومة العراقية في السعي لتحقيق العدالة والمصالحة نيابة عن جميع الشعب العراقي".

وكان مجلس النواب، قد صوت يوم أمس على قانون الناجيات الايزيديات والذي يتضمن تعويض الدولة للضحايا الذين قتلهم وهجرهم تنظيم داعش، إبان دخول الموصل في 2014.

وقال رئيس الوزراء، أمس الاثنين، إن اقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة.

وأضاف في تغريدة، أن "الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لكافة الناجيات، وتحرير ما تبقى من الأسرى، واعادة الحياة الى المناطق المحررة والنازحين الى مناطقهم".

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