نائبة: قانون الناجيات الايزيديات يخلو من حل لمشكلة الاطفال الذين تولدوا نتيجة الاعتداءات

2021/03/02 | 13:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، ان إقرار قانون الناجيات الازيديات مهم جدا لهذه الشريحة التي عانت كثيرا، ولكن هذا القانون يخلو من حل لمشكلة أطفالهن الذين تولدوا نتيجة الاعتداء عليهن وبذلك يكون هنالك نقص في القانون يجب حله.واوضحت محمود في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه اليوم"نفتخر بدورنا المتواضع في إعداد هذا القانون باعتبارنا ممثلة اللجنة القانونية فيه تم اخيرا التصويت عليه، وبدورنا نطالب الحكومة بتنفيذه باسرع وقت ممكن لتعويض هذه الشريحة ولو قليل مما عانت منه".واضافت:" ان هذا القانون وبرغم من أهميته ولكن لا يحتوي حلا لوضع الاطفال الذين تولدوا نتيجة الاعتداء عليهن، مشيرة الى انها اكدت اثناء فترات مناقشة القانون ان هذه النقطة إذ لم تحل فان القانون غير كامل".وتابعت:" ان هذا القانون يهتم بالناجيات الايزيديات وعليه ان يهتم بالأطفال من هذه الطبقة الذين لديهم حق علينا كنواب للدفاع عنهم وعن حقوقهم في العيش بحرية وكرامة مستقبلاً".وبينت محمود انه وبطلب من الناجيات انفسهن لم يتم ادراج هذا الامر من ضمن القانون لحساسيته عليهن، ولكن نرى ان هذا يعتبر نقصا في القانون ويجب معالجة مشكلة هؤلاء الاطفال حتى لو في قانون اخر./انتهى7

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