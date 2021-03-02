إدارة الشرطة تصدر عقوبات مالية بحق فريقها الكروي

2021/03/02 | 13:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة اجتماعاً استثنائياً لمناقشة وضع فريقها الكروي، لاسيما بعد النتائج السلبية التي تحققت في الدورين الماضيين، فضلا على الأداء غير المرضي لبعض اللاعبين..وبناءً على ذلك وفي سبيل إيقاف النزيف النقطي للفريق والعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري والمكان الذي يليق بسمعة النادي وتأريخه الكبير ، قررت الإدارة خصم نسبة ٢٥٪؜ من عقود اللاعبين الكلية للموسم الحالي، مع توجيه إنذار نهائي لبعض اللاعبين الذين خذلونا بأدائهم الفني في العديد من المباريات.واكدت الإدارة أن العقوبة ستكون أشد إذا ظل الحال على السوء نفسه، وعدم العودة للمستوى الذي يليق بكيان القيثارة./انتهى

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