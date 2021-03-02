2021/03/02 | 13:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..أبدت لجنة الخدمات النيابية , الثلاثاء , استغرابها بشأن التصريحات المتناقضة والمتضاربة لوزارة الصحة بوصول اللقاحات, مطالبا وزير الصحة بالمجيء للبرلمان لتفنيد التضارب الذي بدأ يقلق المواطنين.وقال عضو اللجنة النائب جاسم البخاتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تعدد تصريحات وزارة الصحة وتضارب بعضها البعض بشكل غير معقول أدى الى قلق المواطنين بشان حصولهم على اللقاح ” .وأضاف ان ” تصريح الوزارة المثير بان اللقاحات ستصل في شهر حزيران امر عجيب ومستغرب في حين ان دول اقل من العراق فقرا بدرجة عالية بدات منذ مدة بتلقيح مواطنيها ” , مطالبا ” وزير الصحة بالحضور فورا الى البرلمان لتفنيد التضارب بالتصريحات للوقوف على الحقيقة ” .وأشار البخاتي الى ان “الإعلان عن وصول اللقاح الصيني المجاني الذي تبرعت به جمهورية الصين الشعبية مازال مبهما من حيث كمية اللقاح واليات توزيعه وكم النسبة المئوية التي تشمل المشمولين به من الشعب العراقي ” .



انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية تستغرب تصريحات وزارة الصحة بتضارب مواعيد وصول اللقاح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية تستغرب تصريحات وزارة الصحة بتضارب مواعيد وصول اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).