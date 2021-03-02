الكشف عن تعاملات مدراء اقسام مهمة في وزارة النفط مع الشركات المحظورة

2021/03/02 | 13:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الثلاثاء، عن وجود تعاملات بين عدد من مدراء الأقسام المهمة في وزارة النفط مع الشركات الفاسدة المحظورة مثل شركة أجيلتي وتموين الخليج، ومن بينهم مدير قسم تطوير العقود في حقل مجنون النفطي، مطالبة رئيس الوزراء واللجنة 29 بالتدخل في القضية ووضع حد للفاسدين، مبينة أن أي شخص يثبت تعامله مع الشركات المشبوهة سيتم فضحه في وسائل الإعلام وإحالته الى المحاكم المختصة .

وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بحسب الشكوى التي وردت إلينا، هناك تعاملات من قبل بعض مدراء الاقسام المهمة في وزارة النفط، ومن بينهم مدير قسم العقود في حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة، مع بعض الشركات الممنوع التعامل معها والمعروفة بفسادها على الصعيد الدولي، ومن ضمنها شركتي أجيلتي و تموين الخليج Gcc التي عليها الكثير من الشكاوي و الاختلاسات والتي تم تغيير اسمها إلى prime support من اجل إحالة عقود الاستثمار إليها، وبالفعل تمت الاحالة اليها “.

وأضافت أن “من بين العقود المحالة الى هذه الشركات قسم من عقد دعم الحياة (MFD – 025 – IFMS & MFD – IFMS MFD – IFMS – 028) ” ، مطالبة رئيس الوزراء واللجنة 29 بالتدخل في القضية ومحاسبة ضعاف النفوس الذين يتعاملون مع الشركات المشبوهة”.

وطالبت نصيف وزير النفط بـ” فتح تحقيق حول هذا الموضوع، علماً بأن منصب مدير قسم تطوير العقود في حقل مجنون النفطي من المناصب المهمة المرتبطة بشكل مباشر بمكتب الوزير “.



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