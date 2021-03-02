هدم ثلاثة منازل فلسطينية جنوب الضفة الغربية

2021/03/02 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

هدمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل فلسطينية في مسافر يطا، جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن قوات العدو هدمت ثلاثة منازل في منطقة خلة الضبع شرق يطا، بحجة عدم الترخيص، وتعود ملكيتها للشقيقين جابر وعامر دبابسة.

وأشار العمور إلى أن قوات العدو تستهدف منطقة خلة الضبع، من خلال هدم مساكن المواطنين والاستيلاء على أراضيهم وملاحقتهم، بهدف اجبارهم على الرحيل منها لصالح الاستيطان.

وتقع قرية خلة الضبع إلى الشرق من بلدة يطا، وتعتبر أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، ويبلغ تعداد سكانها نحو 100 فرد، يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي وصناعة مشتقات الألبان.

ويدير القرية مجلس قروي مسافر يطا الذي تنضوي تحت إدارته كافة التجمعات السكانية المحيطة بيطا والتابعة لها في المسافر، ويصل القرية ببلدة يطا طريقاً ترابياً وعراً، كغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ومعظم منازل القرية من الطوب المسقوف بالصفيح، ولا يوجد بها أي من المؤسسات الخدماتية.

يشار إلى أن قوات العدو تشن حملات عسكرية منظمة تستهدف هدم خيام ومساكن المزارعين ورعاة الأغنام في قرى وخرب مسافر يطا قضاء الخليل في خطوة تستهدف ترحيلهم عن أراضيهم وممتلكاتهم لأغراض استيطانية.

وصعدت قوات العدو منذ بداية العام من عمليات الهدم التي استهدفت كافة المناطق في الضفة الغربية، وتركزت جلها في منطقة الأغوار الشمالية ومنها حمصة الفوقا، بالإضافة إلى مسافر يطا جنوب الخليل.



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