2021/03/02 | 14:00 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القاء القبض على عناصر ارهابية خطرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العراقية تلقي القبض على عنصرين لداعش
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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