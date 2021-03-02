الاستخبارات العراقية تلقي القبض على عنصرين لداعش

2021/03/02 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القاء القبض على عناصر ارهابية خطرة.

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