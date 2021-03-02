شاهد.. قائد حرس الحدود العراقية في إيران

2021/03/02 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في العاصمة الايرانية طهران اجتماع ثنائي بين قادة حرس الحدود الايرانية والعراقية وركزت المباحثات على المواضيع الحدودية بين البلدين....

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