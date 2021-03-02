بدء عملية التطعيم بلقاح كورونا في العراق

2021/03/02 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم الثلاثاء، بدء عملية التطعيم بلقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا في مستشفى مدينة الطب ببغداد....

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