نائب يحدد لـ”المركز الخبري” 3 سلبيات تضرب بيئة الاستثمار في العراق

2021/03/02 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / خاص حدد النائب سليم همزة، الثلاثاء، 3 سلبيات تضرب بيئة الاستثمار في العراق، فيما عبر عن قلقه من تحولها إلى ظاهرة.وقال همزة في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “من أهم عوامل نجاح البيئة الاستثمارية في اي بلد هو توفر الاستقرار والامان وهي النافذة التي من خلالها تنجذب رؤوس الاموال والشركات […]

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