مصدر: الكاظمي يرغب بابقاء الاسدي في إدارة ذي قار

2021/03/02 | 14:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مصدر محلي في محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن وجود نية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالابقاء على رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي في ادارة المحافظة لحين اجراء الانتخابات المبكرة.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “الكاظمي ينوي التنصل عن وعوده بتعيين محافظ لذي قار يتفق عليه المتظاهرون والقوى السياسية وسيبقي عبد الغني الاسدي لادارة المحافظة لحين اجراء الانتخابات المبكرة”.واضاف ان ” الايام المقبلة ستشهد تغييرات في قيادة الشرطة والادارة المحلية وسحب جميع القوات الامنية سيما قوات مكافحة الشعب من ساحة الحبوبي ومحيط مبنى محافظة ذي قار “.واشار المصدر الى ان “الحكومة الاتحادية ستقوم بصرف اموال من ميزانية الطوارئ لانجاز مشاريع متلكئة والاعلان عن احالة بعض الشخصيات الفاسدة في المحافظة تمهيدا لابقاء عبد الغني الاسدي في ادارة المحافظة”.انتهى/ 25د

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