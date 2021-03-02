العراق يدشن قرار ادخال السيارات المتضررة وتصليحها واعادة تصديرها.. والسماح بدون الموديل لـ”النسخ الرائدة”

2021/03/02 | 14:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

باشرت الهيئة العامة للكمارك , اليوم الثلاثاء , بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن السماح بأستيراد السيارات المتضررة .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المالية , ان الهيئة العامة للكمارك باشرت العمل وفق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ قرار السماح بأستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل لتصليحها داخل العراق والسماح بأعادة تصديرها وفق الشروط والمواصفات والمقاييس المعتمدة”.

واضافت ان القرار تضمن ايضا السماح بأستيراد السيارات ذات الماركات الرائدة مقابل رسوم اضافية قدرها (2 )مليون دينار عن كل سنة اقدم من سنة الموديل المسموح به.



استثناءا من قراري مجلس الوزراء 215 لسنة 2009 و 68 لسنة 2016 المعدل بالقرار 237 لسنة 2016.

واشارت الى ان هذه الإجراءات تاتي تطبيقا للخطوات التنفيذية لورقة الإصلاح المالي والإقتصادي (الورقة البيضاء) في اسناد القطاع الخاص والمشاريع الأهلية وتنشيط الحركة التجارية من خلال دعم المهن الحرة والتقليل من نسب البطالة بتوفير فرص العمل المناسبة”.

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