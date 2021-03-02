"جرائم حرب".. شكوى أمام محكمة باريس للتحقيق بالهجمات الكيميائية في سوريا

2021/03/02 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها قدمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن "جرائم ضد الإنسانية" وجرائم حرب" مرتبطة بالهجمات الكيميائية في سوريا عام 2013 والمنسوبة إلى النظام السوري.

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