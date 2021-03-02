رئيس هيئة الأركان السعودية يبدأ زيارة رسمية لبحث التعاون الأمني والعسكري

2021/03/02 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

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بدأ رئيس هيئة الأركان السعودي فياض بن حامد الرويلي زيارة رسمية إلى بغداد لبحث التعاون الأمني والعسكري المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان مقتضب أن رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، فياض بن حامد الرويلي، وصل إلى وزارة الدفاع العراقية في زيارة رسمية لبحث سبل التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية.

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