الضاري: يجب إصلاح العملية السياسية وإنشاء عقد اجتماعي

2021/03/02 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري تطورات الأوضاع في العراق مع رئيسة كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي النائب آلا طالباني.

وفي تغريدة على تويتر قال الضاري إنه استقبل طالباني في مكتبه ببغداد..



مبينا ان الاجتماع أكد الانفتاح بعقد الشراكات من اجل مصلحة البلاد عبر إصلاح العملية السياسية وإنشاء عقد اجتماعي جديد للوصول إلى دولة مدنية لجميع العراقيين.

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