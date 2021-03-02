2021/03/02 | 14:17 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض قلقة من انتشار الفصائل الحليفة لإيران في مناطق حدودية معها (ياسر الزيات/فرانس برس)

وصل رئيس هيئة أركان الجيش السعودي، الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة لم تُعلَن سابقاً، فيما أكد مسؤولون عراقيون أن الزيارة ستبحث التعاون الأمني وضبط الحدود المشتركة بين البلدين.

وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوع واحد على زيارة وزيري الخارجية والداخلية العراقيين فؤاد حسين وعثمان الغانمي إلى العاصمة السعودية الرياض، بُحثَت خلالها عدة ملفات من بينها الملف الأمني المتعلق بالحدود الدولية بين البلدين التي تصل إلى أكثر من 800 كيلومتر.

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، فإنّ "الرويلي التقى فور وصوله، بوزير الدفاع العراقي جمعة عناد، في مكتبه ببغداد، من دون ذكر تفاصيل أخرى".

ولم تكشف الحكومة العراقية عن سبب زيارة المسؤول العسكري السعودي إلى بغداد، لكن نائباً في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، رجّح في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن تكون مركزة على الحدود المشتركة.

وأضاف طالباً عدم الكشف عن هويته، أنّ الرياض قلقة من انتشار الفصائل المسلّحة الحليفة لإيران في مناطق حدودية معها، وسبق لحكومة مصطفى الكاظمي أن تعهدت بالعمل على حصر الملف بيد القوات النظامية فقط، وإبعاد تلك الفصائل، لكن ذلك لم يحدث.

ولفت إلى أن السعوديين يرون في هذا الملف تهديداً لأمن أراضيهم، خصوصاً بعد تبني مليشيا أطلقت على نفسها اسم "ألوية الوعد الصادق" إحدى الهجمات التي استهدفت الرياض قبل أكثر من شهر، وقالت إنها بطائرة مسيّرة، وهو ما لم يجرِ التأكد من تلك المزاعم لغاية الآن، وتسعى السعودية إلى حسم هذا الملف.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قام رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله، بزيارة للسعودية، تناولت تطوير العلاقات بين البلدين في المجال العسكري، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال، وذلك بعد أيام من زيارة لوفد أمني سعودي العراق، أجرى مباحثات تناولت قضايا مشتركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة أركان الجيش السعودي في بغداد لبحث ضبط الحدود المشتركة) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة أركان الجيش السعودي في بغداد لبحث ضبط الحدود المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).