 اعتقال “داعشي” بارز بعملية امنية استباقية شرقي الرمادي

2021/03/02 | 14:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الثلاثاء، بالقاء القبض على عنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت احياء مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، على خلفية تواجد احد عناصر التنظيم الاجرامي في المناطق المستهدفة للقيام بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف دون وقوع أي مقاومة تذكر ، مبينا ان” المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار”.وأشار إلى أن “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم “.



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