2021/03/02 | 14:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيادي "الخفيفة" و"الدراجات" تثير الرعب في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/02 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأيادي "الخفيفة" و"الدراجات" تثير الرعب في النجف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأيادي "الخفيفة" و"الدراجات" تثير الرعب في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).