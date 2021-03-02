الانبار تعلن وصول لقاح كورونا وتستعد لانطلاق اول حملة للتلقيح

2021/03/02 | 14:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..اعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني ، الثلاثاء، عن وصول لقاح كورونا الى مخازن الدائرة المعنية في مدينة الرمادي .وقال العاني في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” دائرة صحة الانبار استلمت اول دفعة لها من لقاح كورونا مرسلة من وزارة الصحة ومن المؤمل البدء بعملية التلقيح ضد المرض عصر اليوم او غدا للفئات المشمولة بالتلقيح “.واضاف ان” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوعز بالمباشرة باجراء التلقيح ضد مرض كورونا للفئات المشمولة ، مبينا ان” الدفعة الحالية لا تكفي الاعداء الكبيرة من المشمولين ولا يتجاوز عددها نحو 2400 جرعة لقاح”، مؤكدا ان “الجهات المعنية اكدت على سرعة البدء بعمليات التلقيح “.يشار الى ان دائرة صحة الانبار اعلنت في وقت سابق تخصيص منفذين في مستشفى الرمادي والفلوجة لأجراء عمليات التلقيح ضد المرض.



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