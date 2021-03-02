معارك عنيفة على حدود السودان والجيش يقترب من آخر المستوطنات الإثيوبية

2021/03/02 | 14:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقل موقع “سودان تريبيون” السوداني اليوم الثلاثاء عن مصادر عسكرية موثوقة أن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على مستوطنة “برخت” آخر وأكبر المستوطنات الإثيوبية داخل السودان في الفشقة الكبرى.

وأفادت المصادر بأن القوات السودانية تخوض منذ الإثنين معارك عنيفة وأن الجيش يتقدم على نحو مطرد صوب برخت.

وتحاذي الفشقة الكبرى بولاية القضارف إقليم تيغراي الإثيوبي بطول 110 كيلومترات، وأقيمت فيها مستوطنة برخت، بعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي السودانية لإسناد العمليات الزراعية والعسكرية للتيغراي.

وبعد حرب الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تيجراي سيطرت قوميتا الأمهرا والكومنت على المستوطنة.

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توتراً عسكرياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات 25 عاماً.

وتتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.

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