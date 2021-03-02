مقتل قيادية من “قسد” في الحسكة السورية

2021/03/02 | 14:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لقيت قيادية من قوات سورية الديمقراطية قسد، حتفها إثر إطلاق النار عليها بشكل مباشر اليوم الثلاثاء في مدينة المالكية بريف الحسكة، شمال شرق سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم أن مسلحين أطلقوا النار مباشرة على إحدى القياديات في ميليشيا قسد، ما أدى إلى مقتلها على الفور، وإصابة اثنين من حرسها الشخصيين.

ونقلت الوكالة عن مصادر ترجيحها أن سبب الاستهداف تصفية حسابات بين قيادات في قسد.

ووفق الوكالة،”تأخذ الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا قسد، المدعومة أمريكياً منحنى تصاعدياً منذ أشهر قتل خلالها العشرات من مسلحيها في أرياف دير الزور، والحسكة، والرقة”.

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