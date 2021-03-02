ردا على تهديدات نتنياهو.. طهران: نرصد تحركات إسرائيل ولن نسمح لها بارتكاب حماقة

2021/03/02 | 14:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الثلاثاء، أن بلاده ترصد التحركات الإسرائيلية المشبوهة ولن تسمح لإسرائيل بارتكاب أي حماقة ضد مصالحها القومية.

وقال ربيعي، في تصريحات صحفية، اليومن 2 آذار 2021، ردا على التهديدات والاتهامات الإسرائيلية بعد حادث السفينة الاسرائيلية في خليج عمان، إن "ضمان الأمن والاستقرار في مياه الخليج على رأس أولويات إيران"، مبينا ان "بحر عمان يقع في المنطقة الأمنية المباشرة لإيران وقواتنا رائدة في ضمان الأمن في تلك المنطقة".

واعتبر أن "اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترمي لتحقيق أهداف داخلية وخارجية، وأن اتهام طهران بتفجير السفينة الإسرائيلية يعود إلى قلق نتنياهو من إحياء الاتفاق النووي وعودة الدبلوماسية مع طهران".

يأتي ذلك بعدما ألقى نتنياهو، باللوم على إيران في تفجير استهدف السفينة "هليوس ري" الإسرائيلية بالخليج، لكنه تجنب الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد.

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنها علمت أن إسرائيل تجري اتصالات مع دول غربية لتأسيس تحالف دفاعي إقليمي بمشاركة عدة دول عربية، في ظل التهديد الإيراني.

وأشارت إلى أن "التقارير حول محادثات مسؤولين في القدس تزايدت في الأيام الأخيرة، مع نظرائهم في عواصم عربية".

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