المالية العراقية: بدء تنفيذ قرار الحكومة الخاص باستيراد السيارات المتضررة

2021/03/02 | 14:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للجمارك باشرت العمل وفق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ قرار السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل؛ لتصليحها داخل العراق والسماح بإعادة تصديرها وفق الشروط والمواصفات …

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