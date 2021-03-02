2021/03/02 | 14:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، لقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة للتطعيم ضد الفيروس.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي يتلقى لقاح فيروس كورونا pic.twitter.com/8OlDX6DR1m

— NAS news - ناس (@NASnews3) March 2, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مسؤول عراقي يتلقى لقاح فيروس كورونا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول مسؤول عراقي يتلقى لقاح فيروس كورونا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).