شاهد بالفيديو: أول شخص يتلقى لقاح كورونا في صحة الكرخ.. والحجامي يتلقى الجرعة “تشجيعًا” للمنتسبين بعد العزوف

2021/03/02 | 14:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تلقى صيدلاني منتسب في مستشفى دار السلام المخصصة لعلاج كورونا اول جرعة لقاح تم تطعيمها في جانب صحة الكرخ.

فيما تلقى مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، جرعة لقاح كورونا مبينا انها جاءت “تشجيعية” للمنتسبين حيث يوجد عزوف كبير من المنتسبين ورفضهم لتلقي اللقاح.

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