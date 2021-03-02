2021/03/02 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أطفال الاغتصاب والإجهاض الإجباري".. منظمات ولجنة قانونية تؤشر نقصاً بقانون الناجيات الإيزيديات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/02 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أطفال الاغتصاب والإجهاض الإجباري".. منظمات ولجنة قانونية تؤشر نقصاً بقانون الناجيات الإيزيديات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أطفال الاغتصاب والإجهاض الإجباري".. منظمات ولجنة قانونية تؤشر نقصاً بقانون الناجيات الإيزيديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).