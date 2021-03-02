الرئاسة اللبنانية تنفي تصريحات منسوبة لعون

2021/03/02 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية اليوم الثلاثاء كلاماً منسوباً للرئيس ميشال عون عن الأوضاع الراهنة والملف الحكومي، تناقلته وسائل إعلام نقلاً عن إحدى الصحف.

وأكد مكتب الإعلام في بيان صحافي أن “هذا الكلام لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً، ويدعو مجدداً وسائل الاعلام للعودة إليه في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية في أي موضوع كان”.

ونسبت صحيفة محلية، لرئيس الجمهورية “أنا غير مستعد لتسليم البلاد إلى من يتحملون المسؤولية عن خرابها، ولن أضعف أمام الضغوط، وسأمضي بقية عهدي مدافعاً عن حقي في لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون رئيساً للحكومة مصنفاً سياسياً، فهذا يعني أني سأكون شريكاً كاملاً، دون أي مجاملة أو مواربة، أما إذا كان لديهم حل آخر، فليأتوا به، لكن ليقترحوا رئيساً للحكومة من خارج النادي السياسي المسؤول عن خراب البلاد”.

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