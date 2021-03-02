مشروع مد سكة الحديد في اقليم كوردستان يدخل حيز التنفيذ

2021/03/02 | 15:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الاعمار والاسكان في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، دخول مشروع سكة حديد كوردستان حيز التنفيذ، مشيرا الى ان المشروع لن يشمل داخل المدن، قائلا: نأمل ان يتحول المشروع الى حقيقة.

وقال دانا عبد الكريم وزير الاعمار في اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحافي: ان مشروع مد سكة الحديد في اقليم كوردستان سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، لافتا الى ان الوزارة دعت الشركات العالمية المنفذة من قبلها لتنفيذ المشروع وهي شركة المانية وشركتان اسبانيتان.

واضاف عبدالكريم: ان مد سكك الحديد في اقليم كوردستان ينقلنا الى مرحلة جديدة لاسيما في مجال التبادل التجاري بين المدن، آملا ان تكون المدة المحددة لانجاز المشروع كافية لانهاءه، وان يتحول الى ارض الواقع، موضحا ان المشروع سيكون خلال 6 مراحل.

وبيّن، انه تم تخصيص اكثر من مليار دولار لانجاز المشروع، والذي يبلغ طوله 915 كيلومترا، مشيرا الى ان سكك الحديد لن تمر داخل المدن كون هذه المسألة متعلقة بوزارة اخرى.

PUKmedia خاص

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