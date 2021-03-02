2021/03/02 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (02 آذار 2021)، جداول التعليم الإلكتروني والبث المباشر على التلفزيون التربوي، لكافة المراحل المدرسية.

وتسعى الوزارة من خلال التلفزيون التربوي، تعليم الطلاب عن بعد، من خلال وضع جداول مخصصة لكل مادة من مواد المراحل المدرسية، وكل محاضرة تستغرق 40 دقيقة.ومن المفترض أن يستمر التعليم الإلكتروني في البلاد، خصوصاً بعد رفع توصية من خلية الأزمة النيابية باستمرار التعليم الإلكتروني، نظراً لظروف جائحة كورونا، وجعل الامتحانات النهائية حضورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جداول التعليم عبر البث المباشر من وزارة التربية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جداول التعليم عبر البث المباشر من وزارة التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).