بدء اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل لحسم قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية

2021/03/02 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر برلماني في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (02 آذار 2021)، ببدء اجتماع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي بقادة الكتل السياسية لمناقشة قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي عقد اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية من أجل حسم القوانين المعلقة في البرلمان، لحسم التصويت عليها، وأبرزها قانونا الموازنة والمحكمة الاتحادية".

ويوم أمس وخلال جلسة مجلس النواب، حدد مجلس النواب اليوم الثلاثاء موعداً "لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية".

وسيعقد مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، جلسة جديدة، تضمن جدول أعمالها استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، وعدداً من مشاريع القوانين الأخرى.

وما زالت الخلافات حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي قائمةً، بسبب الخلاف حول حصة إقليم كردستان داخل الموازنة، وعدم توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى اتفاق نهائي.

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