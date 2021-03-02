باياب نصف نهائي كاس الملك ..برشلونة يلتقي اشبيلية غدا في لقاء اعادة الاعتبار

2021/03/02 | 15:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يستضيف برشلونة يوم غد الاربعاء فريق إشبيلية في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.ويامل برشلونة باجتياز عقبة إشبيلية وبلوغ المباراة النهائية للكأس ليكون هذا بمثابة الإنقاذ لموسم الفريق من ناحية ودعما قويا لمديره الفني الهولندي رونالد كومان.ويمتلك إشبيلية الأفضلية في هذه المواجهة بعدما فاز على ملعبه 2 / ذهابا، ولكن برشلونة استعد لهذه المواجهة بشكل رائع من خلال الفوز على إشبيلية في عقر داره 2 / 0 يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين ليفانتي وأتلتيك بيلباو حيث يلتقيان بعد غد الخميس إيابا علما بأنهما تعادلا 1 / 1 على ملعب بيلباو ذهابا.ورغم هزيمة إشبيلية في مباراته أمام برشلونة بالدوري قبل أيام، لكنه يحظى بالأفضلية في مواجهة الكأس بسبب فوزه ذهابا على ملعبه باستاد "سانشيز بيثخوان" قبل أسبوعين.ويحتاج برشلونة لتحقيق فوز كبير من أجل تعويض هزيمته ذهابا، ولكن الفريق يثق بقدرته على تحقيق هذا بعدما قدم أمام إشبيلية في الدوري واحدا من أفضل عروضه في الموسم الحالي./انتهى3

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