يوفنتوس يستهدف القمة من بوابة سبيزيا

2021/03/02 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

يواجه يوفنتوس الإيطالي نظيره سبيزيا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 25 من منافسات الدوري الإيطالي.

يحتل اليوفي المركز الثالث بجدول ترتيب “الكالتشيو” برصيد 46 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يحتل سبيزيا المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

وسقط “البيانكونيري” في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع مضيفه هيلاس فيرونا في الجولة 24 من عمر “الكالتشيو”، على ملعب مارك أنتونيو بينتغودي، حيث سجل هدف “السيدة العجوز” الوحيد كريستيانو رونالدو، بينما تعادل سبيزيا مع ضيفه بارما 2-2.

وسيدخل “السيدة العجوز” المباراة باحثاً عن الفوز والثلاث نقاط، في طريقة للحاق بإنتر ميلان والمنافسة على الصدارة، ولتعويض النتائج السلبية بعد تراجع مستواه الفترة الماضية.

وغاب 6 لاعبين عن يوفنتوس في مباراة هيلاس فيرونا الجولة الماضية بسبب الإصابة، وقد يتواصل غيابهم للمباراة المقبلة أمام سبيزيا، حيث يعتبر باولو ديبالا أبرز الغائبين، وقد غاب منذ مباراة ساسولو بعد إصابته في الركبة في كانون الثاني، وكان من المفترض أن يغيب لفترة ما بين 15 إلى 20 يوماً، ولكنه لم يعد للعمل منذ ذلك الحين.



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