442 مشرعا اوربيا يدعون لاتخاذ اجراءت ضد الضم الصهيوني للضفة الغربية

2021/03/02 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة..

وقع 422 مشرعا من 22 دولة اوربية على رسالة تدعو الحكومات والقادة الأوروبيين ، وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إلى اتخاذ إجراءات ضد الضم الصهيوني الفعلي للضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الرسالة التي تضمنت توقع نواب 22 دولة اوربية اوضحت ان الادارة الامريكية السابقة تركت الصراع الفلسطيني الصهيوني بعيدا عن السلام اكثر من اي وقت مضى بانحيازها الكامل للكيان الصهيوني “.

واضافت أن ” الرئيس السابق دونالد ترامب خالف الكثير من الإجماع الدولي بشأن الصراع الصهيوني الفلسطيني ، واعترف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة ، ولم تعد تعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية”.

و قال المشرعون في رسالتهم لقد “أدت اتفاقيات التطبيع الإقليمية الأخيرة مع الكيان الصهيوني إلى تعليق خطط ضم أراضي الضفة الغربية رسميًا ، ومع ذلك ، تشير التطورات على الأرض بوضوح إلى حقيقة التقدم السريع في الضم الفعلي ، لا سيما من خلال التوسع الاستيطاني المتسارع وهدم المباني الفلسطينية”.

وبشأن الأوضاع في غزة اوضح المشرعون في رسالتهم أن ” الوضع الإنساني في غزة مستمر في التدهور في ظل الحصار الصهيوني الذي يتفاقم بسبب الانقسامات الداخلية الفلسطينية ، ولا تزال غزة معرضة لخطر التصعيد العنيف في أي لحظة”.

واشارت الرسالة الى أنه ” للمساعدة في حل هذه القضايا ، يجب أن تعمل أوروبا مع إدارة بايدن ودول المنطقة والأطراف على الأرض لمنع أي عمل أحادي الجانب يقوض إمكانية السلام وتعزيز حقوق وأمن جميع الناس في ظل مراقبة فعالة للكيان الصهيوني وتصرفاته الاستيطانية “.



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