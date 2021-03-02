بعد أكثر من عام على الاغلاق.. جسر الجمهورية متاح للعبور ذهابًا وايابًا بين جانبي بغداد

2021/03/02 | 15:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت مديرية المرور العام افتتاح جسر الجمهورية ذهابا وايابا بين جانبي الكرخ والرصافة مايقلل الزخم على باقي الجسور.

وقالت المديرية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنها “تعلن عن افتتاح جسر الجمهورية ذهبا وايبا وذلك لتقليل الزخم الحاصل على جسر الجادرية والسنك وباقي الجسور وذلك لما له من اهمية في تخفيف حركة السير من الرصافة الى الكرخ والعكس وكونه أيضا يقع في مركز بغداد”.

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