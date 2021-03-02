2021/03/02 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل خدعنا ؟ – فراس الغضبان الحمداني نعم خدعنا وليس لمرة بل مرات.وقلنا هيهات منا الذلة وشبعنا ذلات وإهانات طوال عمرنا الذي ينتقل بنا من مرحلة إلى أخرى ومن هموم إلى هموم أكبر.وقد بدأنا حياتنا في الطفولة حالمين بالجمال والمجد والسعادة والأموال والمناصب والسفر وحين مضى العمر تحققت الأحلام ولم تتحقق فمع كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل خدعنا ؟ – فراس الغضبان الحمداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل خدعنا ؟ – فراس الغضبان الحمداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).