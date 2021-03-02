2021/03/02 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وسائل الإيضاح: الأمثلة الحسيّة – حسين الصدر -1- تغلب على الانسان النزعة الحسيّة ومن هنا ترى أنّ الأمثلة الحسية كثيراً ما تُضرب لتقريب المعاني والمفاهيم اليه -2- وتكمن البراعة في اختيار الصور الحسيّة التي سرعان ما تُفهم وتُوصل الى الغرض المنشود دون عناء وبلا حاجة الى كبير فطنة وذكاء .-3- ولنضرب بعض الأمثلة […]

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