2021/03/02 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، أسباب تأخر تمرير الموازنة، فيما أكد أنها لم تمر قريباً.وقال الخالدي في حديث لـ” المركز الخبري الوطني”، إننا “لا نريد ان تمر قانون الموازنة بالاغلبية داخل مجلس النواب لانه قانون يستفيد منه كل العراقيين دون استثناء ويجب ان يكون التوافق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس كتلة نيابية يكشف أسباب تأخر تمرير الموازنة ويؤكد: لن تمر قريباً المركز الخبري الوطني.

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