2021/03/02 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حصل “المركز الخبري الوطني”، اليوم الثلاثاء، على فيديو يظهر فيه لحظة اعتداء حماية النائب طلال الزوبعي على معلم جامعي يدعى “عبد الحميد منتصر عبد الحميد” حاول اجتياز موكب سيارات النائب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



حماية برلماني تعتدي على معلم لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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