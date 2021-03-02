مؤشر السوق ينخفض في جلسة الثلاثاء

2021/03/02 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفض مؤشر سوق العراق للاوراق المالية، الثلاثاء، بنسبة 0.17%.

الجلسة شهدت تداول 3,2 مليار سهم بقيمة 1,8 مليار دينار.

وتصدرت شركة الخير للاستثمار المالي الشركات الرابحة بنسبة 11.11% تلتها شركة المعدنية والدراجات بنسبة 9.93%.

فيما تصدرت طريق الخازر الانشائية الشركات الخاسرة بنسبة 15.84% تلتها شركة مصرف الائتمان بنسبة 10.20%.

بدورهم، باع المستثمرون الاجانب 26 مليون سهم بقيمة 44 مليون دينار بعد تنفيذ 32 صفقة على اسهم اربع شركات.

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