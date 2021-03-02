بعد مثولهما أمام القضاء..

2021/03/02 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرج قاضي التحقيق عن بارتوميو وماسفيرير بعدما مارسا "حقهما في الامتناع عن التكلم"، ومنحهما "إفراجا مشروطا"، إلا أن التحقيق "ما زال مفتوحا"، بحسب ما جاء في بيان للمحكمة العليا في برشلونة.

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